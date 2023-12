Sonho realizado: emoção na bancada leva pequeno Martim a conhecer plantel do Sp. Braga

A carregar o vídeo ...

Martim, o pequeno adepto do Sp. Braga que surgiu numa publicação dos minhotos no instagram a festejar efusivamente o golo de Álvaro Djaló frente ao Union Berlim, chegando ao ponto de se emocionar, conheceu agora pessoalmente a equipa e ainda teve a oportunidade de subir ao relvado no jogo de ontem frente ao Estoril, levado pela mão do capitão Ricardo Horta.



Na tal publicação, Artur Jorge, treinador dos minhotos tinha deixado o convite para que tal pudesse acontecer: "Fantástico!! Que algum familiar do miúdo possa entrar em contacto comigo, que terei todo o gosto em o levar à nossa academia e estar com os seus jogadores. Obrigado", pode ler-se.