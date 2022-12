A carregar o vídeo ...

A Roma partilhou, esta quinta-feira, um vídeo que mostra José Mourinho a oferecer o seu casaco a um jovem apanha-bolas, que ficou... encantado. "Um presente de Natal antecipado do nosso treinador", escreveu o clube italiano. O sorriso do rapaz... diz tudo. A Roma, refira-se, esteve a estagiar no Algarve durante a pausa para o Mundial. (Vídeo: Roma)