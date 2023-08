A carregar o vídeo ...

Apesar do natural sabor agridoce por terem visto o pódio escapar por apenas uma posição, os elementos da equipa CryptoDATA RNF estavam naturalmente satisfeitos pelo quarto posto alcançado por Miguel Oliveira no Grande Prémio da Grã-Bretanha, como se pode ver pela forma como os homens-fortes receberam o piloto português no regresso à boxe.