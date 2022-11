A carregar o vídeo ...

Neymar lesionou-se frente à Sérvia e não defrontou a Suíça, em campo. Contudo, houve quem se fizesse passar pelo camisola 10 do Brasil, seja nas bancadas seja após o encontro do estádio Lusail. Um sósia do craque brasileiro furou a segurança, iludindo quem controlava as entradas no recinto. O 'Neyfake' foi mesmo estrela entre seguranças, tal a quantidade de fotografias que tirou.