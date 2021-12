Sósia de Ronaldo torna-se viral na Indonésia... a ler o Alcorão

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo só há um e é português, com um talento-nato para jogar futebol. Contudo, na Indonésia um jovem aproveitou as parecenças físicas com o astro do Manchester United e da Seleção Nacional para ganhar interações e seguidores na conta de Tik Tok. Mas este 'Ronaldo' usa vestes tipicamente muçulmanas e lê... o Alcorão. A verdade é que o vídeo já foi visto mais de dois milhões de vezes na referida rede social.