Soteldo sobe para cima da bola e jogadores do Vasco reagem: árbitro acaba a mostrar 6 cartões

O jogo que ontem colocou frente a frente o Santos e o Vasco da Gama, no Brasileirão, ficou marcado por uma enorme confusão poucos minutos depois do início da segunda parte, quando o 'Peixe' ganhava por 3-1. Tudo começou com Soteldo, avançado venezuelano do Santos, que resolveu colocar os dois pés em cima da bola, uma acrobacia que os jogadores do Vasco entenderam como uma provocação. Sebastián derrubou-o e gerou-se um burburinho, com o árbitro a mostrar seis cartões, três amarelos e três vermelhos. O Santos venceu o jogo por 4-1 e nas redes sociais já surgiram memes a brincar com a situação. (Vídeo Globo Esporte)