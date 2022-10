A carregar o vídeo ...

Max Verstappen não acreditava que se tinha sagrado bicampeão mundial de Fórmula 1 após vencer o Grande Prémio do Japão. "Sou campeão? Tens a certeza?", questionou por duas vezes o piloto holandês da Red Bull já no 'Cool Down Room' junto de um representante da organização de corrida. [Vídeo: Fórmula 1]