Southgate e as ausências de Sancho e Rashford na seleção inglesa: «Há quem esteja melhor neste momento»

Gareth Southgate anunciou esta sexta-feira a lista de convocados da seleção inglesa para os particulares com a Suíça e Costa do Marfim, com duas ausências de 'peso' na convocatória: Jadon Sancho e Marcus Rashford. Em declarações na conferência de imprensa realizada hoje, o selecionador inglês justificou a ausência dos dois jogadores do Manchester United devido aos níveis de rendimento de ambos. [Vídeo: One Football]