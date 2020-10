A carregar o vídeo ...

Paulinho renovou o contrato por mais duas épocas com o Sp. Braga, ficando agora vinculado ao clube até 2025. Nas redes sociais. "Que tal começar a semana com o pé d?i?r?e?i?t?o? esquerdo?", escreveram os minhotos na legenda do vídeo divulgado esta segunda-feira [Vídeo SC Braga]