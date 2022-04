A carregar o vídeo ...

Horas antes de defrontar o Rangers na 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa, o Sp. Braga divulgou um vídeo motivacional... arrepiante (no violoncelo, Valter Freitas). "Há uma bela história para continuar a ser escrita... Juntos no início. Juntos", escreveram os minhotos na legenda da publicação no Twitter