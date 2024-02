Sp. Braga de partida para longa viagem de 6 horas até Baku

A carregar o vídeo ...

O Sp. Braga parte às 14 horas de Portugal para uma longa viagem até Baku, capital do Azerbaijão, que vai durar cerca de 6 horas. A comitiva liderada por António Salvador chegará a solo azeri por volta da meia noite locais, atendendo à diferença horária de 4 horas em relação a Portugal continental. Bruma é a grande novidade nos convocados de Artur Jorge, técnico que não conta com Ricardo Horta, que não recuperou de lesão muscular. Adrián Marín também continua indisponível, devido a lesão. O jogo com o Qarabag está agendado para esta quinta-feira, às 17h45 portuguesas, onde o Sp. Braga tentará inverter desvantagem de dois golos registada na primeira mão. [Vídeo Record]