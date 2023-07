Sp. Braga de partida para o estágio no Algarve: José Fonte entre a comitiva

A carregar o vídeo ...

José Fonte é um dos 30 jogadores chamados por Artur Jorge para o estágio do Sp. Braga no Algarve, até dia 27. O experiente central, que foi oficializado hoje como reforço dos bracarenses, integra a comitiva, que só ficará completa no sábado com as chegadas de Víctor Gómez e Abel Ruiz. À partida para o sul do país, esteve largos períodos à conversa com André Horta no aeroporto.