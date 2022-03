Na primeira vez que tocou na bola, Henrique Gomes decidiu o Sp. Braga-Gil Vicente com um golaço do 'meio da rua'. Aposta certeira de Ricardo Soares valeu a conquista de mais três pontos aos gilistas, que estão agora a apenas um ponto de alcançar a formação de Carlos Carvalhal no quarto lugar. [Vídeo: VSports]