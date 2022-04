Sp. Braga lança jogo com Rangers: um bar, duas cervejas e o desejo de "reescrever a história"

A carregar o vídeo ...

O Sp. Braga lançou esta terça-feira nas redes sociais o encontro com o Rangers, através de uma publicação na qual deixa clara a vontade de "reescrever a história". No vídeo é possível ver-se um fã do Rangers a lembrar o triunfo de 2020, a mostrar confiança absoluta no apuramento, ao qual um fã dos minhotos responde com o desejo de vingar o desaire de há dois anos e uma lembrança daquilo que Monaco e Sheriff pensaram.