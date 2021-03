A carregar o vídeo ...

Rui Fonte regressou esta sexta-feira aos treinos do Sp. Braga após oito meses e o emblema minhoto mostrou, com um vídeo nas redes sociais, algumas imagens do avançado às ordens de Carlos Carvalhal. Recorde-se que a ausência de Rui Fonte deveu-se à rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo, contraída em julho passado, num encontro diante do Tondela. [Vídeo: Twitter SC Braga]