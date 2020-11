Sp. Braga revela os bastidores da vitória sobre o Benfica para o campeonato

A carregar o vídeo ...

A vitória () do Sp. Braga sobre o Benfica no Estádio da Luz volta a ter eco nas redes sociais dos minhotos. Depois da publicação, em tom humorístico, sobre os arsenalistas terem sido acusados no passado de serem, a formação orientada por Carlos Carvalhal e presidida por António Salvador recorreu às redes sociais para partilhar os bastidores do triunfo sobre as águias. [Vídeo: SC Braga / Facebook]