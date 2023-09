Sp. Tomar anfitrião com ambições redobradas para a Elite Cup

A carregar o vídeo ...

Pelo terceiro ano consecutivo, a Elite Cup vai ser jogada no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar, casa do Sp. Tomar. Pedro Martins, capitão da equipa nabantina, revela que a exigência dos adeptos é maior devido à histórica conquista da Taça de Portugal na época passada. A Elite Cup joga-se entre 15 a 17 de setembro e reúne as oito melhores equipas da época passada. Record é mais uma vez o jornal oficial da competição.