A Elite Cup já quase a começar! De 2 a 4 de setembro, em Tomar, as oito melhores equipas da última fase regular do campeonato disputam o primeiro troféu oficial da temporada, num torneio com o carimbo de Record. Conheça as expetativas da equipa da casa, ou seja, o Sp. Tomar.