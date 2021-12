Spartak festeja apuramento ao som de Stardust e com recurso a expressão icónica de Rui Vitória

A carregar o vídeo ...

A música 'Music Sounds Better With You', dos Stardust, lançada em 1998, foi a escolhida para compôr os melhores momentos do apuramento do Spartak Moscovo selado esta quinta-feira para os oitavos-de-final da Liga Europa. A conta de Twitter do Spartak, uma das mais arrojadas entre clubes de futebol na Europa, usou a expressão facial já icónica de Rui Vitória - quando viu o aperto de mão ser-lhe recusado por Luciano Spalletti - para ilustrar o vídeo com uma grande dose de humor. [Vídeo: Spartak Moscovo]