Spartak usa vitória sobre o Sporting para se motivar antes da visita à Luz

O Spartak Moscovo visita esta terça-feira o Estádio da Luz numa partida na qual tem como missão anular um desaire por 2-0 sofrido em casa há uma semana. Para tal, os russos têm de derrotar o Benfica por pelo menos dois golos e a verdade é que há um antecedente dos moscovitas com idêntico resultado em Portugal: uma vitória por 3-0 diante do Sporting, na Champions de 2000/01. E foi esse mesmo duelo que serviu de mote para os russos se auto-motivarem nas redes sociais.



"Precisamos de 3 golos em Portugal amanhã. É uma tarefa complicada, mas já o conseguimos antes. Em 2000 ganhámos por 3-0 ao Sporting. A rezar por algo similar amanhã", escreveu o emblema russo no Twitter.