Speed 'doido' ao conhecer Rui Costa: «Posso ter cidadania portuguesa?»

Speed, YouTuber norte-americano internacionalmente conhecido pelo 'amor' a Cristiano Ronaldo e Portugal, encontrou-se com Rui Costa nos bastidores do Estádio da Luz, antes do início da partida entre Portugal e Bósnia & Herzegovina, a contar para a fase de qualificação do Euro'2024. O problema é que Speed pensou que Rui Costa era Presidente da República portuguesa. A partir daí, é possível imaginar o conteúdo da conversa com o líder benfiquista. "Eu amo você. Eu amo Cristiano Ronaldo e Portugal. Posso ter a cidadania portuguesa? Posso ter uma mulher portuguesa?", atirou o YouTuber.