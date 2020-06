A carregar o vídeo ...

Miles Morales, personagem de ascendência hispânica da Marvel Comics, será o rosto do jogo standalone da Sony, lançado para a PlayStation 5. No trailer oficial divulgado pela empresa japonesa é possível ver Miles Morales em ação como o mais recente Spider-Man com poderes que o distinguem de Peter Park, o seu antecessor. [Vídeo: PlayStation]