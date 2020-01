Sporar já tem as cartas do Sporting

A carregar o vídeo ...

Andraz Sporar aterrou há poucos dias em Portugal, mas já teve a oportunidade de tocar nas cartas do Sporting, a grande coleção que Record vai lançar no próximo domingo. "Gosto de jogar e estas são cartas diferentes. São muito bonitas e têm a cor certa", disse o mais recente reforço do clube de Alvalade ao nosso jornal, deixando o repto aos apoiantes leoninos. "Pessoalmente, quero tê-las. Por isso, sugiro-as a todos os adeptos", concluiu o avançado esloveno, de 25 anos, que fez a estreia na passada segunda-feira, na vitória frente ao Marítimo, por 1-0. Diariamente, na compra do nosso jornal, receberá as cartas desta edição exclusiva.