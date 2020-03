A carregar o vídeo ...

O avançado esloveno Andraz Sporar, de 26 anos, ficou esta quarta-feira 'responsável' pelo Instagram do Sporting. O futebolista mostrou aos seguidores como vive em quarentena, devido à pandemia de coronavírus e deixou alguns conselhos. Podemos ver Sporar a confecionar as refeições, a fazer ioga com a namorada e ainda arrisca algumas palavras em português.