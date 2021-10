A carregar o vídeo ...

O Bragantino derrotou esta madrugada o Sport Recife por 3-0, numa partida que teve no segundo golo o momento mais insólito do jogo e talvez um dos mais caricatos do ano. Tudo porque esse lance acabou no fundo da baliza do adversário quando os últimos três toques na bola foram dados por jogadores do... Sport. É ver para crer!