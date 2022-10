Sporting afina pormenores antes do jogo com o Marselha sem St. Juste

A carregar o vídeo ...

O Sporting realizou esta terça-feira na Academia o último treino antes da receção ao Marselha, a contar para a 4.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões. A preparação fica marcada pela ausência de Jeremiah St. Juste, que ficou remetido a trabalho de recuperação e tratamento nos 15 minutos abertos à comunicação social. Não é certa ainda a chamada do central para o encontro com os franceses. Destaque ainda para a chamada do jovem central Gilberto Batista aos trabalhos às ordens de Amorim. [Vídeo: Record]