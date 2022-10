Sporting anuncia renovação de Zicky Té com a ajuda do Jubas

A carregar o vídeo ...

O Sporting prolongou o vínculo de Zicky Té até 2027 e aunciou a renovação nas redes sociais com a ajuda de Jubas, a mascote do clube. No site dos leões o jogador de 21 anos, uma das figuras de proa da equipa de futsal do Sporting, congratulou-se com o novo contrato. "Sempre me disseram que é bom defender a nossa família e é assim que eu entro em campo, para defender as cores da minha família. O Sporting é uma segunda casa para mim, é o meu clube do coração, por isso é defendê-lo até ao fim", referiu. (Vídeo Sporting)