A carregar o vídeo ...

Com 96 anos, dos quais 94 como sócio do Sporting, Eduardo Hilário é um dos protagonistas da nova campanha dos leões. Assim, o sócio número 1 do emblema de Alvalade junta-se ao futebolista Sebastián Coates, à atleta do triplo salto Patrícia Mamona, ao treinador da equipa de futsal Nuno Dias e a uma criança para dar voz à campanha "Sou Sporting".