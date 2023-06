A carregar o vídeo ...

Pote chegou ao Sporting em 2020, mas só agora a SAD leonina se prepara para ter em sua posse 90% dos direitos económicos do extremo. Em cima da mesa está a possibilidade dos leões comprarem mais 40% do internacional português ao Famalicão. O jornalista André Zeferino explica os contornos do negócio e os valores que estão em cima da mesa.