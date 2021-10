Sporting de partida para Istambul: Porro segue na comitiva

A carregar o vídeo ...

Confirma-se o que foi avançado por Record. Porro faz parte da comitiva do Sporting que partiu para Istambul para defrontar na terça-feira o Besilktas, em jogo da Liga dos Campeões, como o nosso jornal testemunhou no Aeroporto Humberto Delgado. Apesar do aparato do lance que originou a lesão (entorse traumática no tornozelo direito), é muito provável que integre o onze inicial dos leões.