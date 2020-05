Sporting desafia adeptos e tem os ecrãs de Alvalade como recompensa

A carregar o vídeo ...

O Sporting está a apelar aos seus sócios, adeptos e simpatizantes para exibirem as suas versões de 'O Mundo Sabe Que', 'hino' dos leões que ganhou popularidade ao ser entoado antes de cada jogo em Alvalade. Nesse sentido, e através das redes sociais, utilizando o exemplo da atleta Leonor Borges, o clube pede aos sportinguistas para enviarem os respectivos vídeos - para ondaverde@sporting.pt - e tem como recompensa a possibilidade de serem exibidos nos ecrãs do estádio, no regresso da competição, a partir de junho.