O Sporting divulgou esta quinta-feira as imagens da partida dos leões para a Áustria, onde hoje têm encontro marcado com o Sturm Graz (20h) a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa. No vídeo publicado no TikTok é possível ver os jogadores e a equipa técnica a saudar a tripulação e entrar no avião que os transportou (Vídeo: TikTok Sporting).