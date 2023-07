Sporting (e Record) bem presentes no documentário sobre a carreira de Eric Dier

A carregar o vídeo ...

O Tottenham lançou esta quinta-feira o trailer do segundo documentário da série 'Me', que viaja às origens de Eric Dier e mostra a sua caminhada até ao topo do futebol inglês. Desde a passagem pelo Sporting, com direito a vários recortes do nosso jornal e declarações de treinadores, diretores e ainda Aurélio Pereira, até à chegada aos spurs, este documentário promete mostrar o lado desconhecido e mais humano do defesa internacional inglês de 29 anos.