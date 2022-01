Sporting Gijón trocou de guarda-redes para o desempate por penáltis com o Cádiz mas deu-se mal

O nulo entre Sporting Gijon e Cádiz manteve-se ao cabo dos 120 minutos e o encontro dos 'oitavos' da Taça do Rei teve de ser resolvido nos penáltis. Certamente com a ideia de surpreender o adversário, David Gallego, treinador da equipa da 2.ª divisão espanhola, decidiu trocar de guarda-redes segundos antes do final do prolongamento. Joel Jimenez entrou para o lugar de Diego Marino, mas o resultado não foi o esperado: o Cádiz venceu por 4-2 na marca dos 11 metros. [Vídeo: One Football]