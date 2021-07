A carregar o vídeo ...

Foi com 27 jogadores no relvado que o Sporting deu esta segunda-feira o pontapé de saída nos treinos neste estágio de preparação para a nova temporada em Lagos. Dos 29 convocados, apenas Antunes e Pedro Marques não trabalharam com os restantes colegas - o primeiro recupera de lesão muscular, ao passo que o segundo está em gestão de esforço.