Sporting mostra bastidores... com o Ramadão de Diomande à mistura

O Sporting publicou este domingo o seu habitual 'Backstage', onde mostrou os bastidores da vitória por 3-0 sobre o Santa Clara, da jornada 26 do campeonato: entre a presença do jovem Afonso Moreira e as presenças de Coates e Bellerín - não foram chamados - no balneário dos leões, nota para Diomande, o central costa-marfinense que aparece a comer uma taça de fruta. Está, neste momento, no Ramadão, jejua durante as horas de sol e por isso precisou de um reforço antes de cumprir 90 minutos ante os açorianos.