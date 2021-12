Sporting mostra bastidores da derrota de Amesterdão ao som de Bob Marley

A carregar o vídeo ...

O Sporting partilhou esta quinta-feira o já habitual vídeo com os bastidores do duelo com o Ajax, no qual mostrou todo o caminho feito desde Lisboa à cidade de Amesterdão. Um vídeo com banda sonora entregue na parte inicial a Bob Marley e o seu famosíssimo 'Three Little Birds', uma música que diz muito aos adeptos do conjunto holandês - e que até deu origem à criação de uma camisola especial.