Sporting recebido em Alvalade com cânticos de apoio

A carregar o vídeo ...

O Sporting foi recebido em Alvalade por cerca de 300 adeptos, que à chegada do autocarro da equipa entoaram vários cânticos de apoio. A equipa leonina, refira-se, defronta esta noite o Casa Pia, num jogo no qual tentará voltar a vencer depois da eliminação surpresa na Taça de Portugal.



Apesar da receção com cânticos de apoio, a polícia montou um cordão de segurança para separar a zona da garagem do adeptos, no caso bem mais longe do que o habitual neste tipo de ações.