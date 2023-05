A carregar o vídeo ...

O Sporting recebeu e venceu o Marítimo, por 2-1, em jogo da 32ª jornada da Liga Bwin. Como habitual, os leões partilharam as imagens de 'backstage' do encontro que acabou com emoções fortes: com Coates a marcar o golo da reviravolta nos instantes finais e com Paulinho à baliza, após Adán ser expulso.