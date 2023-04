A carregar o vídeo ...

A esperança em Alvalade acabou em desilusão face à eliminação da Liga Europa. O Sporting revelou os bastidores do empate (1-1) com a Juventus, na quinta-feira, ao som de 'Everbody's Gotta Live', 'polvilhados' com alguns momentos da caminhada europeia da equipa de Rúben Amorim esta temporada.