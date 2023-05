Sporting revela imagens de backstage do dérbi: da euforia à desilusão em Alvalade

A carregar o vídeo ...

Os leões estiveram a vencer por 2-0 mas acabaram por empatar a partida com o rival Benfica na 33ª jornada da Liga Bwin, no Estádio de Alvalade. O Sporting revelou imagens de backstage que expressam o estado de euforia patente no semblantes de jogadores e adeptos dos verde e brancos que constrata com o que se viu nos instantes que se sucederam ao apito final. [Imagens: Sporting]