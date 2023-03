Sporting treina na máxima força na véspera do jogo com o Arsenal: veja as imagens

A carregar o vídeo ...

O Sporting realizou, na manhã desta quarta-feira, o último treino antes da receção de amanhã - pelas 17h45 - ao Arsenal, numa sessão onde Rúben Amorim contou com a equipa na máxima força. Apenas Daniel Bragança, que continua a recuperar de uma lesão no joelho direito, continua ausente. Bellerín treinou com uma fita na perna esquerda mas esteve sem problemas no relvado. Nos primeiros minutos, os leões realizaram os habituais exercícios com bola.