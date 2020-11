Sportinguista Mattheus Oliveira volta aos golos um ano e meio depois

A carregar o vídeo ...

Cedido pelo Sporting ao Coritiba, Mattheus Oliveira marcou este sábado o seu primeiro golo pela formação brasileira, ao fixar o resultado final diante do Flamengo. Um tento que acabaria por ser insuficiente, já que o Mengão ganhou por 3-1, mas que permitiu ao filho de Bebeto voltar a celebrar praticamente um ano e meio depois. O último golo do médio tinha sido apontado em março do ano passado, na altura ao serviço do V. Guimarães.