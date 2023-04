Sportinguistas aquecem a voz antes do jogo com a Juventus: «La, la, la, la, la, la... Sporting allez!»

A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Sporting concentram-se em Parco del Valentino, no coração de Turim, antes da partida com a Juventus desta quinta-feira, a contar para a 1ª mão dos quartos de final da Liga Europa. Os fãs dos leões aquecem a voz para o jogo de mais logo e vão fazendo a festa: "La, la, la, la, la, la... Sporting allez!", ouve-se, de forma gradativa. [Imagens: Record]