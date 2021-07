Sprinter suíço bate recorde europeu de Francis Obikwelu mas marca gera dúvidas

A carregar o vídeo ...

O impensável aconteceu num meeting secundário no estado norte-americano da Geórgia. Antes de rumar a Tóquio para competir nos Jogos Olímpicos, o suíço Alex Wilson correu os 100 metros em 9,84 segundos, ou seja, um novo recorde europeu, batendo a marca (9,86s) estabelecida em 2004 por Francis Obikwelu, nos Jogos de Atenas, e depois igualada em 2015 pelo francês Jimmy Vicaut. Porém, o tempo não foi homologado, pois o sistema de cronometragem não seria o mais fiável... de resto, os próprios registos anteriores do sprinter helvético, de 30 anos, geram ainda mais dúvidas. Este ano, o melhor que havia conseguido nesta distância fora... 10,38 segundos, sendo que o seu recorde eram 10.08, de 2019. O próprio Wilson ficou com dúvidas relativamente ao tempo logo após a conclusão da prova. "De certeza que está bem?", perguntou aos comissários.