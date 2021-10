St. Étienne-Angers foi interrompido após arremesso de material pirotécnico e intervenção policial

A carregar o vídeo ...

A partida entre Saint Étienne e Angers, a contar para a 11.ª jornada do campeonato francês, está neste momento interrompido (ainda antes de sequer começar) após arremesso de materiais piroctécnicos, com alguns adeptos da formação da casa a entrarem no relvado. O dispositivo policial apareceu em força e os jogadores acabaram por recolher aos balneários.