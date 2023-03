A carregar o vídeo ...

Steph Curry descobriu um 'ponto morto' num pavilhão da NBA e logo em plena área restritiva. Em San Francisco, antes da partida caseira dos Golden State Warriors com os Minnesota Timberwolves no Chase Center, o MVP das últimas finais sentiu que a bola saiu disparada quando não deveria suceder. Havia uma imperfeição no soalho que foi desde logo detectada.