Stephen Curry "não é humano": agora fez um hole-in-one num torneio de golfe!

Que Stephen Curry é um predestinado a lançar, já todos sabíamos. Agora, que o base dos Golden State Warriors dá cartas também no golfe, isso já é uma novidade. A participar no American Century Celebrity Golf Championship, o jogador da NBA cometeu a proeza de fazer um... hole-in-one, ou seja, meteu a bola no buraco com uma só tacada. Nos EUA até dizem que Curry "não é humano".