O duelo entre Stephen Curry e Sabrina Ionescu, da WNBA, foi um dos momentos altos na noite de ontem no All Star da NBA, que este fim de semana decorre em Indianápolis. Os dois exímios atiradores defrontaram-se num concurso de três pontos, com o jogador dos Golden State Warriors a levar a melhor, depois de marcar 29 pontos. Sabrina (New York Liberty) apontou 26. (Vídeo Twitter)