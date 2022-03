Stephen Eustáquio: «Tomei a melhor decisão da minha vida ao escolher jogar pelo Canadá»

A carregar o vídeo ...

Stephen Eustáquio era um jogador satisfeito após a goleada do Canadá (4-0) sobre a Jamaica, que garantiu a qualificação da seleção canadiana para o Mundial'2022. O médio do FC Porto revelou ter tomado a melhor decisão da sua vida ao escolher representar o Canadá ao invés da seleção portuguesa e frisou ainda que gostava de calhar no mesmo grupo de Portugal no Mundial, caso a equipa das Quinas se apure para o torneio no Qatar. [Vídeo: Twitter Sportsnet]